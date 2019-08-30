МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Привычка считать стоимость вина индикатором его качества – не совсем верная, качественной продукции достаточно и в невысоком ценовом диапазоне, заявил в интервью РИА Новости замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Определение качества вина по его цене — вещь лукавая. Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может. Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", — сообщил Лоевский.

Но качественное импортное вино в таком диапазоне найти гораздо сложнее: базовые отпускные цены в Европе за бутылку вина ниже, чем в России, но транспортировка, таможенные пошлины, банковские кредиты импортеров, наценки торговых сетей, которые на импортное вино могут быть в 2-2,5 раза выше, нивелируют это преимущество.

"Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в 3 раза. Если вы купили в магазине условное "Бордо" за 350 рублей, значит, импортеру оно обошлось не дороже 100. А много ли хорошего "Бордо" можно встретить во Франции за 1,5 евро?" — заметил эксперт.

Для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение последующих полутора лет. Но для более дорогих вин, особенно российских красных, которые могут улучшаться в процессе выдержки в бутылке, почтенный возраст – скорее, преимущество. "Знатоки российских вин, например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая", — сказал Лоевский.

Он также рассказал, что термин "виноматериал", который иногда провоцирует у потребителей миф о том, что вино делают из порошка, в отраслевой терминологии означает "вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению". "Самое дорогое французское вино, хранящееся в бочке – это тоже виноматериал…. И виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой", — отметил собеседник агентства.

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