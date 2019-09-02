БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен /ПРАЙМ/. Африканская чума свиней была, согласно основной версии, занесена в Приамурье из Китая, рассказал журналистам в понедельник начальник Амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В регионе из-за африканской чумы свиней 29 августа был введен режим чрезвычайной ситуации, падеж свиней зафиксирован в двух селах Благовещенского района — Усть-Ивановка и Волково, в селе Асташиха Бурейского района и в селе Орлецкое Тамбовского района, в регионе запрещена продажа местной свинины.

"Поголовье во всех очагах АЧС отчуждено и уничтожено, это порядка 7 тысяч голов, проводится дезинфекция территорий. Впервые у нас это заболевание в регионе, основная версия сейчас — занос из Китая, но она прорабатывается", — сказал Самохвалов.

Руководитель регионального управления Россельхознадзора Яна Любченкова рассказала журналистам, что за выходные в регионе прошли рейды, в ходе которых специалисты проверяли, как соблюдается запрет на продажу свинины.

"Два случая выявили, мясо сняли с реализации. Также на одном из выставленных постов было задержано около 2,5 тонн комбикорма неизвестного происхождения, его изъяли и уничтожили, нарушителя привлекли к административной ответственности", — рассказала Любченкова.