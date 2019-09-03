УФА, 3 сен /ПРАЙМ/. Урожай сельскохозяйственных культур на площади почти 85 тысяч гектаров погиб в Удмуртии из-за дождей, потери аграриев приблизились к 740 миллионам рублей, заявила на аппаратном совещании правительства глава минсельхоза региона Ольга Абрамова.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует в Удмуртии с 15 августа в связи с переувлажнением почвы после продолжительных дождей. Ранее власти сообщали, что ущерб от гибели сельскохозяйственных культур составил более 700 миллионов рублей.

"В целом из-за погодных аномалий нынешнего лета сельскохозяйственные культуры погибли на общей площади 84,5 тысячи гектаров, это 22,5 % всех посевных площадей республики", — сообщила министр, отметив, что "основная доля потерь приходится на зерновые и зернобобовые — почти 80 тысяч гектаров".

"Потери несут 195 зерносеющих предприятий, общая сумма их прямых затрат приблизилась к 740 миллионов рублей. В наиболее тяжелой ситуации сейчас находятся Кезский, Шарканский и Балезинский районы", — пояснила Абрамова на совещании.

По ее словам, несмотря на погодные условия, аграрии республики всеми силами стараются уложиться в оптимальные агротехнические сроки полевой страды.

"Сегодня на полях работают порядка 400 зерноуборочных комбайнов, и каждый погожий день позволяет хозяйствам приблизиться к завершению уборочной кампании. Целому ряду сельхозпредприятий необходимо еще 20 благоприятных дней для того, чтобы закончить уборку", отметила чиновница.