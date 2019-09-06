ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. "Зеленые" стандарты и принципы маркировки после их утверждения на продукты питания можно разработать и на удобрения, текстиль и косметику, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.

"Сейчас проектный технический комитет, который возглавляет Роскачество, разрабатывает семейство "зеленых" стандартов. В ближайшее время должны быть представлены на обсуждение шесть национальных стандартов, регламентирующих принципы, определения такой продукции, при производстве которой минимизируется ущерб окружающей среде. На первом этапе эти стандарты, прежде всего, будут касаться категорий продукции, которые относятся к продуктам питания, сельхозсырью, удобрениям", — сказал он.

По его словам, дальше категории, охватываемые "зелеными" стандартами, можно расширять с учетом международного опыта.

"В мире есть примеры и "зеленой" текстильной продукции легкой промышленности, и всевозможные фармацевтические препараты, биологически активные добавки, продукция косметической промышленности. Все это может вполне регулироваться "зеленой" стандартизацией", — отметил Протасов.

В России утверждена дорожная карта по созданию брендов экологически чистой, "зеленой" продукции. Минсельхоз разработал проект федерального закона "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии" (запланирован к вступлению в силу 1 января 2021 года). Документ будет регулировать производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию таких продуктов, также уточняет определение органической продукции, содержащееся в законе "Об органической продукции" (вступает в силу 1 января 2020 года).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.