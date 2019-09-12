ЯКУТСК, 10 сен /ПРАЙМ/. Сотрудники управления Россельхознадзора уничтожили в аэропорту Якутска почти 20 килограммов запрещенных фруктов из Китая, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, в рамках контрольных мероприятий при досмотре в международном аэропорту "Якутск" ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих из КНР, специалисты продолжают выявлять подкарантинную продукцию (косточковые и семечковые), ввоз которых на территорию РФ временно ограничен.

"В период с 10 августа по 10 сентября 2019 года выявлена подкарантинная продукция (яблоки, груши, абрикосы, сливы, персики) общим весом 17,7 килограмма. Вся задержанная подкарантинная продукция уничтожена путем сжигания в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов управления", — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, из 175 потенциальных карантинных вредных для России организмов 132 отсутствуют на территории страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями. В связи с этим с 10 августа Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур из КНР в РФ.