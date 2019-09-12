КРАСНОДАР, 12 сен /ПРАЙМ/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) совместно с региональным минсельхозом начали подготовку законопроекта, предполагающего внесение изменений в краевой закон о плодородии почв, поправки планируется утвердить до конца года, сообщил журналистам председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

"Восстановление почв — дело не одного года и даже не десятилетия. Мы работаем сегодня на перспективу, на будущее. Кубанским парламентом совместно с региональным минсельхозом уже начата подготовка соответствующего законопроекта", — сообщил спикер ЗСК.

По его словам, законопроект является важнейшим для краевого АПК и предполагает "внесение изменений в краевой закон о плодородии почв".

"Я поручил профильному комитету ЗСК детально проработать связанный с этим вопрос. Поправки планируется утвердить до конца года", — уточнил председатель парламента.

Он напомнил, что Краснодарский край осенью отметит традиционный "День урожая". "Это праздник, когда мы подводим аграрные итоги года, гордимся высокими результатами жатвы. Но мало кто из нас задумывается, что залог стабильности таких результатов — "здоровье" почв. Они — золотой фонд Краснодарского края, наше главное богатство. Мы взяли земли взаймы у наших предков и должны передать их детям в лучшем состоянии", — отметил спикер ЗСК.

Однако, по его словам, за последние десятилетия состояние кубанских черноземов резко ухудшилось, содержание гумуса в них упало до 3,9% при норме в 5,7%. "Негативный процесс продолжается и сейчас, земли истощаются", — добавил председатель ЗСК.

Он также отметил, что на отраслевых совещаниях с участием ученых-аграриев губернатор региона Вениамин Кондратьев неоднократно говорил о необходимости восстановления плодородия почв путем внесения органических удобрений, ставил соответствующие задачи. "Мы разделяем обеспокоенность главы региона сложившейся ситуацией и всецело его поддерживаем", — отметил Бурлачко.

По его словам, "реанимация" почв с помощью органических удобрений — еще один серьезный аргумент к развитию в регионе животноводства. "Оно напрямую связано с повышением плодородия земель, поскольку рост поголовья скота скажется на увеличении объемов вносимой в черноземы органики. На это, в том числе, направлен и краевой закон о развитии животноводства, который мы приняли прошлой весной", — уточнил спикер парламента.