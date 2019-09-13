МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/. Участники рынка органической продукции в РФ опасаются рисков для сегмента из-за того, что не могут получить сертификат на свою продукцию. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то отечественные органик-продукты на полках магазинов будут перемешаны с обычными, а сами производители не смогут рассчитывать на господдержку, считают представители отрасли, опрошенные РИА Новости.

Закон об органическом производстве в РФ вступает в силу 1 января 2020 года. В настоящее время на рынке присутствует лишь одна официальная компания-сертификатор – "Органик эксперт", аккредитация которой временно приостановлена, следует из базы данных на сайте Росаккредитации. В самой компании РИА Новости подтвердили эту информацию.

"При пессимистичном сценарии может оказаться, что с 1 января в базу данных Минсельхоза не будет внесен ни один отечественный производитель", — сказал РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко.

С 1 января 2020 года Роспотребнадзор должен начать наблюдение за органической полкой в ритейле. Если в реестре российских производителей-органиков никого не будет, на полке останутся зарубежные производители, которые не регулируются нашим законом и могут использовать свою маркировку. Наиболее ощутимо это коснется тех, кто потребляет отечественную продукцию каждодневного спроса (молоко, мясо, овощи, фрукты), так как в скоропортящейся продукции отечественных и иностранных производителей есть некоторый паритет, пояснил эксперт.

"Если потребитель не увидит привычной продукции на нужной полке несколько раз, он переключится на иностранную, а производитель, теряющий потребителя, будет вынужден уйти из сектора. Кроме того, невозможно будет запустить и программу господдержки для таких компаний, так как, в соответствии с законом, на ее получение может рассчитывать только предприятие, внесенное в государственный реестр", — заметил Мироненко.

ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

Росаккредитация создала рабочую группу для разработки методики аккредитации, но на 1 сентября она еще не начала действовать, говорят собеседники агентства. "Новые схемы аккредитации, которые начала разрабатывать Росаккредитация, пока не работают", — сказал Мироненко. "С тех пор, как был утвержден состав рабочей группы Росаккредитации, она ни разу не собиралась", — сообщил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Он считает, что проблемы сертификации кроются в нехватке экспертов по органик-сертификации: их не так много, и в первую очередь рассматриваются те, кто имел опыт работы в европейских сертификационных органах.

РИА Новости обратилось в Минсельхоз РФ и Росаккредитацию с просьбой о комментарии.

Мироненко видит несколько путей решения этой ситуации. "Первый путь – абсолютно четко обозначить ведомством правила аккредитации и запустить работу рабочей группы при Росаккредитации по отработке этих правил. Второй – аккредитация зарубежных сертификационных органов, которые уже аккредитованы в рамках ИСО 17065 в европейских системах. Третий – консолидировать российских специалистов по органической сертификации в 3-4 компаниях, дав им возможность пройти аккредитацию", — сказал он. Кроме того, необходимо запускать госпрограмму подготовки кадров для сертификации такой продукции.

"Все понимают, что систему аккредитации придется разработать в ближайшее время, иначе придется откладывать вступление закона в силу", — говорит Коршунов. Он рассчитывает, что Роскачество, а также Россельхозцентр получат аккредитацию к декабрю, и полагает, что из государственных структур стать официальным сертификатором должен Институт Россельхознадзора. Ранее сообщалось о планах Роскачества создать национальный центр сертификации органических продуктов, который будет аккредитован по международным стандартам.

Мироненко напомнил, что "Органик-эксперт" аккредитована в системе добровольных сертификатов НОС, и если компании восстанавливают аккредитацию, то производители, прошедшие сертификацию в рамках СДС НОС, автоматически получают сертификаты и в рамках российского законодательства. Он добавил, что если запустить аккредитацию сейчас, то сертификаты на свою органическую продукцию к концу года смогут получить как минимум около 20 компаний-основных производителей, в том числе — две иностранных.