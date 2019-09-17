ВЛАДИВОСТОК, 17 сен /ПРАЙМ/. Специалисты выявили в Приморье фальсифицированную икру осетровых, сделанную в Приамурье из китайского сырья и упакованную предприятием в Тверской области, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

По данным ведомства, в аэропорт Владивосток из Москвы прибыл груз с дорогостоящей икрой осетровых рыб, произведенной предприятием из Тверской области ООО "Ржевский рыбоводный комплекс", общий вес — 3,5 килограмма. Владелец не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, а на маркировке не был указан вид рыбы, от которой получена икра, отмечает управление. Возбуждено административное дело.

"Установлено, что икра осетровых рыб изготовлена из гибрида калуги и амурского осетра, ввезенного из провинции Хэйлунцзян (КНР). Получателем продукции стала компания из Амурской области. Из полученного от китайских осетровых сырья компанией была произведена икра зернистая и упакована в полипропиленовые банки по 1 килограмму", — говорится в сообщении.

Затем, по данным ведомства, икру отправили в Тверскую область, где переупаковали в банки по 30 и 50 граммов. Производителем икры стал "Ржевский рыбоводный комплекс", сообщает управление Россельхознадзора.

Таким образом, тверское предприятие нарушило требования технических регламентов "О безопасности рыбы и рыбной продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки", отмечает ведомство. Материалы расследования направлены в управление Россельхознадзора по Тверской области, где будет рассмотрено административное дело.