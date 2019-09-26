МАГАДАН, 26 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Рыбаки Магаданской области за лососевую путину 2019 года поймали больше 10,4 тысячи тонн лосося, такого улова не было с 2011 года, сообщает в четверг правительство региона.

"Всеми участниками путины, в числе которых промышленные предприятия, научные организации, рыбаки-любители и представители коренного населения Магаданской области, добыто больше 10,4 тысячи тонн. Подобных уловов в Магаданской области не было с 2011 года, когда добыли 12 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Поясняется, что за период лососевой путины Росрыболовство несколько раз увеличивало квоты в связи с хорошим подходом лососевых.

"С 1 июля стартовал промышленный лов. К промыслу приступили 27 предприятий на 51 рыболовном участке. Предприятия работали на участках от Мыса Тайгонос в Северо-Эвенском городском округе до реки Тауй. В текущем году акцент промысла по рекомендации отраслевой науки был смещен в Северо-Восточном направлении от залива Бабушкина до Гижигинской губы. Здесь добыто более 65% уловов этой путины. В целом вылов горбуши, основного промыслового вида тихоокеанских лососей в текущем году составил 6,8 тысячи тонн, что на 2,3 тысячи тонн больше, чем в 2017 и 2018 годах", — уточняет ведомство.