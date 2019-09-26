САРАТОВ, 26 сен /ПРАЙМ/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлена в Саратовской области, сообщил в четверг областной главк МЧС.

"26 сентября в 19.00 мск поступило сообщение о том, что 24 сентября зафиксирован падеж свиньи, у которой наблюдались первичные признаки африканской чумы свиньи в личном подсобном хозяйстве в селе Новые Выселки Калининского района Саратовской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе проводится подворный обход с целью уточнения и полного учета поголовья свиней и проведение разъяснительной работы с населением.

"На выездах из зоны ЧС оборудован дезинфекционный барьер и установлены контрольно-пропускные посты полиции на въезде в село Новые Выселки. Проводится комплекс карантинных мероприятий", — отмечается в сообщении.

Как сообщило областное управление ветеринарии, диагноз АЧС выявлен по результатам лабораторных исследований проб биоматериала, отобранных у павшей свиньи, также материал направлен в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии для проведения исследований. Тем временем специалисты областной государственной ветслужбы занимаются ликвидацией очага инфекции.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.