ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сен — ПРАЙМ. Белый амур, толстолобик, карп уже через год могут стать доступнее для новгородских покупателей. Фермер Михаил Комяков взялся возродить организованное еще в советские годы рыбоводное хозяйство под Великим Новгородом. Для скорейшей реализации задуманного глава крестьянско-фермерского хозяйства принял участие в программе "Агростартап" и выиграл грант, значительную часть которого потратит на восстановление столь необходимой для заполнения прудов насосной станции.

НЕ ЗРЯ

"Самое большое удовольствие, когда вечером тишь, и это озеро начинает "шевелиться". Я понимаю, что это та рыбка, которую мы запустили. Смотрю и чувствую, не зря…" — поделился Комяков.

Территорию бывшего рыбколхоза с тремя большими прудами почти в 270 гектаров взяли в начале года, и, по словам фермера, тогда на государственную поддержку даже не рассчитывали. Заполнен водой пока лишь один из прудов в 80 гектаров. В него весной и запустили 32 тысячи мальков карпа, щуки, амура и толстолобика. Хотят попробовать еще и бестера разводить.

"Этот пруд разводной и одновременно рекреационный. В двух других прудах только разведение и выращивание рыбы будет идти, а на этом будем принимать и посетителей", — пояснил Комяков.

Опыт предпринимательства в рекреационной сфере у Михаила Владимировича серьезный. Вместе с братом подняли горнолыжный курорт "Любогорье" в Любытинском районе Новгородской области. Теперь решили попробовать силы в новом направлении. Выбранное место, по мнению Комякова, имеет очень удачное расположение — всего в девяти километрах от города, добираться легко. По подсчетам фермера, со временем удастся привлечь до 10 тысяч рыбаков-любителей в год. На берегу пруда установлено несколько беседок и бочки под мусор.

За доступную плату местные рыбаки уже сейчас могут поудить рыбу, причем если собственных удочек нет, то и их можно получить в прокате. "Если есть желание, выдадим маску, лодку. Есть даже парусник небольшой, катамаранчик. Когда ветер небольшой, сам выхожу — паруса надуваются, как капитан себя чувствую. Смешно, конечно, но тем не менее. Раньше под парусом никогда не ходил", — посмеиваясь над собой, рассказал Комяков.

БУДЕТ ВСЁ КРАСИВО

Но это только на первый взгляд непосвященного может показаться, что вот и воплощение личных мечтаний, и легкий заработок. На самом деле работать приходится чуть ли не круглосуточно, учитывая, что сам фермер и его семья пока живут в Москве, поэтому много времени уходит на дорогу. Хотя Михаил Владимирович уже однозначно принял решение о возвращении на малую родину в Новгородскую область, и близкие готовы поддержать его, тоже планируют переезд.

"Начали мы с изучения. Взяли заборы воды и наловили рыб разных пород, сдали все это на анализы. Получили результаты и отправились к ихтиологам. Они уже дали рекомендации, какую рыбу лучше разводить в этой воде, что применить, чтобы улучшить микроклимат в водоеме. Еще травы в воде многовато. Вызываем водолазов, берега чистим. Раз занимаешься рекреацией, надо все облагораживать. Вдруг гость искупаться решит, чтобы случайно на стекло или другой мусор в воде не напоролся, ногу не порезал", — уточнил собеседник. И добавил, что только когда получили этот участок, вывезли порядка 300 мешков мусора.

"На самом деле, я понимаю, что тут не столица, и глобальных заработков на рекреации не будет", — считает Комяков. Поэтому рассчитывают на прибыль в перспективе от товарной рыбы, которой в следующем году планируется вырастить до 50-70 тонн и начать продавать в торговых точках Великого Новгорода. "Следующий год нас даже в ноли не выведет с нашими затратами. Этот год чисто затратный. Ну, а думаю, через год, когда наша рыбка уже подрастет, тогда можно будет говорить о какой-то прибыли. Но, уверяю вас, два с половиной года, чтобы выйти на прибыль, очень хороший срок. Причем не только в нашей стране, а и в любой другой", — настаивает фермер.

Правда, для того, чтобы к расчетному сроку выйти на прибыль, предстоит многое успеть. Основательное облагораживание хотели начать еще весной, но не стали загонять технику и превращать территорию в стройку — кто б пошел туда рыбачить. "А вот поздней осенью, под ледостав поверхность повыведем, травку посеем, а в апреле уже будет все красиво", — сказал Комяков.

"Рад тому, что все гидросооружения, которые были здесь построены при Советском Союзе, в принципе выжили. Их нужно сейчас восстановить, и все заработает. Подлатывать придется прилично, но основа-то есть, и сделано все грамотно. Здесь занимались рыборазведением с 60-х годов прошлого века. К сожалению, никаких чертежей того времени не нашлось. Мы сами обследуем территорию, изучаем, фиксируем, пытаемся восстановить", — рассказал фермер.

"АГРОСТАРТАП"

В конце весны Михаил Владимирович узнал о возможности принять участие в программе "Агростартап" в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", принял участие в конкурсе и получил грант в размере четырех миллионов рублей. С этими деньгами работы в фермерском хозяйстве пойдут быстрее.

"На эти средства планируем восстановить насосную станцию, чтобы заполнять пруды. Видите, один пруд заполнен, а эти пустые. Здесь немножко только зимовальные ямы закрыты. Так вот нам нужна своя насосная станция и рыбопосадочный материал, садки, чтобы применить технологии, которые на сегодняшний день давно везде развиты" — поделился планами глава КФХ. Еще часть средств от гранта потратят на аэратор, который позволит насыщать кислородом воду зимой. По информации фермера, рыба и подо льдом неплохо растет, если ей хватает кислорода.

А вот что касается кормов, то Комяков намерен полностью отказаться от специализированных, за исключением подкормки пророщенным зерном, что, по его убеждению, даст возможность сохранить вкусовые качества рыбы.

"Я люблю рыбу поесть. Многие рыбаки любят только ловить, а я и то, и другое. И какую рыбу я здесь пробовал, такую ел только в Астрахани. Вкусная, тиной не пахнет. Не хотим портить рыбу кормами. Пусть ее будет не так много, зато качественная. С применением специализированных кормов рыба приобретает специфический привкус. Рынок весь забит "кормовой" рыбой. Сам несколько раз такую покупал – есть невозможно. Идеальной будет естественная кормовая база, тем более, тут она вполне приличная", — уточнил глава КФХ.

Комяков говорит, что, помимо того, что постоянно находится на связи с ихтиологами, и сам постоянно получает новые знания по рыборазведению. "Нам это очень интересно, с удовольствием этим делом занимаемся. И не только для того, чтобы заработать деньги. Безусловно, прибыль нас интересует, бизнес на этом и строится. Но основное – это радость, которую мы здесь получаем от соприкосновения с природой", — пояснил фермер.