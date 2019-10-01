МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Любители кофе ведут динамичный образ жизни: почти половина из них часто пользуется такси и каршерингом для поездок по городу, а каждый шестой — посещает фитнес-клуб, говорится в сообщении компании Segmento, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Дата-аналитики рекламной платформы Segmento изучили паттерны потребления контента пользователями рунета. В выборку для исследования на основе алгоритмов машинного обучения попали потребители кофе навынос и кофеен, пассажиры авиакомпаний, заказчики готовой еды из кафе и ресторанов — всего 1,2 миллиона интернет-пользователей.

"Людей, которых можно встретить на улице со стаканчиком с горячим напитком, от всех остальных пользователей рунета отличает несколько характеристик. Так, они в шесть раз чаще, чем в среднем по рунету, интересуются тематикой бега, в пять раз чаще — электронными книгами, в четыре раза чаще — удаленной работой и фрилансом, в три раза чаще — интересуются активным отдыхом и спортом, в два раза чаще — оказываются сотрудниками малого и среднего бизнеса", — указывают авторы исследования.

"Почти половина любителей бодрящего горячего напитка пользуются такси или каршерингом, а каждый шестой — посещает фитнес-клуб. Получается, что регулярная доза кофеина востребована у людей с динамичным образом жизни и частыми поездками по городу. Примечательно, что в дополнение к арендованному автомобилю или такси две трети кофеманов пользуются общественным транспортом", — отмечается в сообщении.

С другой стороны, горожане, привыкшие использовать приложение для заказа любимых блюд домой или в офис, в три раза чаще ищут в интернете бытовую технику для ухода за кожей, телом и волосами, а также пылесосы и игровые приставки; в два раза чаще — предпочитают зимние виды спорта всем остальным, а также изучают парфюмерные новинки и декоративную косметику, домашние кинотеатры.

Segmento — российская платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы. В 2015 году Сбербанк приобрел 100% акций компании, а с 2016 года в капитал Segmento входит венчурный фонд АФК "Система".