МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Десять очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Еврейской автономной области, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В сентябре правительство ЕАО сообщало, что вирус АЧС обнаружили у животных на одном подворье в селе Дежнево, был установлен карантин в радиусе пяти километров. В конце месяца поставки свиней и свиноводческой продукции из этого региона в связи со вспышкой АЧС ограничила Белоруссия.

"На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО… Большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в селах Дежнево и Амурзет уже снят карантин, однако все поголовье свиней уничтожено, а новых животных жители смогут завести только через год.

"В других населенных пунктах мероприятия по ликвидации очагов АЧС продолжаются. Всего в зоне заражения в ЕАО насчитывается более 600 свиней, чуть более 400 уже отчуждено", — добавляют в Россельхознадзоре.

Подчеркивается, что в соседнем Хабаровском крае случаи АЧС не зарегистрированы. Однако для профилактики специалисты советуют местным фермерам сократить число животных в своих хозяйствах.

Ранее специалисты сообщали о вспышках АЧС в Приморье.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.