МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Правительство Подмосковья заключило соглашения на сумму более 14 миллиардов рублей на агропромышленном форуме "Золотая осень" в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Московской области подписало соглашения на сумму более 14 миллиардов рублей на российской агропромышленной выставке "Золотая осень", — говорится в пресс-релизе.

Всего на выставке правительством региона было заключено восемнадцать соглашений, передает пресс-служба со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

"Мы подписали 18 соглашений — это и строительство ягодных теплиц в Кашире, и создание предприятия по выпуску хлебобулочных изделий в Подольске, и расширение производства кондитерской фабрики в Егорьевске. География очень широкая. Для нас особенно важно — рабочие места в Подмосковье. Подписанные соглашения позволят создать нам их несколько тысяч", — заявил Андрей Разин.

Также в релизе приводятся планы правительства по увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции. Планируемый показатель к 2024 году, по заявлению зампреда правительства региона Вадима Хромова, равен 1 миллиарду 700 миллионам долларов, что на 800 миллионов долларов больше ожидаемого показателя в текущем году.