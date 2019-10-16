ХАБАРОВСК, 16 окт /ПРАЙМ/. Бизнес-делегация из Бельгии, которая находится в Хабаровском крае с ознакомительной поездкой, заинтересовалась возможностью построить теплицы для выращивания овощей в Хабаровске, сообщает краевое правительство в среду.

Отмечается, что бельгийскую делегацию возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в РФ Жан-Артур Режибо. Гости ознакомились с инвестиционными возможностями Хабаровского края, а также посетили индустриальный парк "Авангард", который входит в территорию опережающего развития (ТОР) "Хабаровск".

"Посол предложил рассмотреть возможность строительства на площадках территории опережающего развития современных тепличных комплексов четвертого и пятого поколений по выращиванию экологически чистых овощей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" совместно с представителями бельгийского бизнеса готовят комплекс инженерных решений по возведению теплиц. Обеспеченность населения края овощами закрытого грунта собственного производства составляет всего 25%. Совместный проект позволит повысить эти показатели.

Сообщается, что в крае крупные проекты по выращиванию салатов и овощей в закрытом грунте, в том числе и с привлечением иностранных инвестиций, реализуются в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре. Это позволяет повышать уровень продовольственной безопасности и решать задачи по импортозамещению.