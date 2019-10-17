НОВОСИБИРСК, 17 окт /ПРАЙМ/. Регионы Сибири являются главным источником увеличения урожаев зерновых культур и экспортного потенциала, заявила в четверг в Новосибирске замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут.

"Сибирь — наш главный источник увеличения зерновых и экспортного потенциала. В Сибири зерно хорошее, существенно лучше, чем в центральной части РФ. Рынки, на которые Россия сейчас выходит, требуют повышенного качества зерна без карантинных объектов, и таким характеристикам сибирское зерно соответствует", — сказала Лут на совещании о производстве зерновых и масличных культур и развития экспортного потенциала.

Она отметила, что в Сибири традиционно существуют проблемы с транспортной логистикой, которые планируется решать.

"На наш взгляд, чем больше возможностей будет у сибирских регионов по сбыту своих зерновых по времени и маршрутам, тем лучше будет для Сибири и для страны в целом с точки зрения экспортного потенциала", — сказала замглавы Минсельхоза РФ, отметив, что производство сибирского зерна в ближайшие годы планируется наращивать и, соответственно, его нужно будет вывозить в интересах сельхозтоваропроизводителей.