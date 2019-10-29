ХАБАРОВСК, 29 окт /ПРАЙМ/. Более 200 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда страны сельхозпроизводителям Хабаровского края на компенсацию ущерба от паводка, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что средства будут выделены по распоряжению премьер-министра РФ.

"Хабаровскому краю выделят 205 миллионов рублей из резервного фонда страны. Средства пойдут на выплаты компенсаций ущерба аграриям, пострадавшим от паводка. Так, сельхозпроизводителям возместят около 65 миллионов рублей процентов по кредитам. Речь идет о 19 кредитных договорах. Заемные средства привлечены на весенние полевые работы и на реализацию ряда инвестиционных проектов. Аграриям частично компенсируют проценты до конца действия кредитного договора", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выделении 140 миллионов рублей для 58 сельхозпроизводителей, потерявших урожай.

"В настоящее время разрабатывается порядок выплат компенсаций. После того, как краевые власти с федеральным Минсельхозом подпишут соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, начнутся выплаты", — говорится в сообщении.

Как сообщают краевые власти, всего в крае от паводка пострадал урожай на площади 24 тысячи гектаров. Это на 3 тысячи гектаров больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. Ущерб для хозяйств всех категорий превысил 1 миллиард рублей.

В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном показателе в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей. В 2013 году уровень Амура у Хабаровска достиг 808 сантиметров, у Комсомольска 912 сантиметров.