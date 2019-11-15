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БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Российская сторона ожидает приезда в РФ первого министра бразильского правительства по гражданским делам, сообщил президент России Владимир Путин.

"По поводу контактов: сейчас мы ожидаем приезда первого министра бразильского правительства по гражданским делам — это, фактически, если мерить по российским стандартам, председатель правительства", — сообщил Путин журналистам, говоря о развитии российско-бразильских связей.

Он отметил, что на повестке предстоящих переговоров есть очень много интересных вопросов, в том числе связанных с планами бразильской стороны по развитию страны.

"Если бразильские партнеры заинтересуются, то, я думаю, что с точки зрения инвестирования в инфраструктуру, в другие перспективные объекты они могут найти в России интересных партнеров", — добавил президент РФ.

Он отметил, что российско-бразильские отношения развиваются, на его взгляд, достаточно успешно.

"Мы продолжаем оставаться очень привлекательным партнером для Бразилии в сфере сельскохозяйственных отношений, прежде всего, поставок бразильского мяса на наш рынок. Со своей стороны тоже предлагаем различные товары, в том числе так необходимые для сельского хозяйства Бразилии удобрения — по конкурентным ценам и очень высокого качества", — подчеркнул Путин.

Российский лидер уточнил, что есть в двусторонних отношениях и другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес.