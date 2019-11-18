МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев 2019 года изъяли из оборота и уничтожили более 300 тонн рыбных товаров, не соответствующих нормативам, говорится на сайте ведомства.

"По результатам мероприятий по контролю специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 338 тонн рыбной продукции", — говорится в сообщении.

За девять месяцев специалисты исследовали около 61 тысячи проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. Не отвечали санитарно-химическим требованиям 0,05% проб, микробиологическим — 4,9%, паразитологическим — 1,72%.

"По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 5,28% проб не соответствовало заявленным требованиям. При этом следует отметить высокий процент проб импортной рыбной продукции, не соответствующих требованиям по показателям качества (14,94%)", — говорится в сообщении.

За девяти месяцев специалисты провели 340 обследований объектов по производству рыбной продукции, при проведении 300 из которых были выявлены нарушения санитарного законодательства.

"За нарушения санитарного законодательства составлено 619 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму около 8,5 миллиона рублей", — сообщается на сайте.