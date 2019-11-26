МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В понедельник, 25 ноября, Пресненский суд Москвы заключил под стражу замруководителя РАР, она была отправлена в СИЗО до 20 января.

"Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении госпожи Голосной и лично отменил его", — говорится в статье.

Как пишет "Коммерсант", теперь, поскольку Голосная находится под стражей без уголовного дела, в ближайшее время ее должны выпустить на свободу. Следователи планируют обжаловать это решение прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Голосной было предъявлено обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, следствие проверяло ее на причастность к другим преступлениям. Ее адвокат Илья Брык сообщил РИА Новости, что Голосная свою вину не признает.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС (Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции) не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно. Показания против чиновницы дали двое подчиненных, в том числе и.о. руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев.

Как говорится на сайте ведомства, Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.