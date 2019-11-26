ПЯТИГОРСК, 26 ноя /ПРАЙМ/. Возрождение килечного промысла в Дагестане позволит привлечь в экономику региона 3,2 миллиарда рублей инвестиций, сообщает правительство региона.

"Реализация в республике проекта по возрождению килечного промысла и переработке рыбы позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест, привлечь в экономику региона инвестиции в размере 3,2 миллиарда рублей, обеспечить производство более 50 миллионов банок рыбных консервов в год, значительно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней", — отмечено в сообщении.

По информации властей, в 2020 году регион планирует выйти на добычу 30 тысяч тонн кильки в год, в прошлом году было поймано 1,1 тонны кильки. Рекомендуемый объем добычи кильки в регионе составляет 95,5 тысячи тонн, но отсутствие современного рыбопромыслового флота и соответствующей логистической инфраструктуры не позволяло осуществлять промышленную добычу в необходимых объемах.

Как отмечается, на сегодняшний день ведутся переговоры о привлечении дополнительных судов из других регионов с целью доведения их количества до конца года до 8, а в последующем – до 30-40 единиц.

По данным правительства, в прошлом году начата реализация проекта по реконструкции и восстановлению рыбного терминала морского порта Махачкалы. "Ввиду стремительно развивающегося килечного промысла, компанией ООО "Порт-Петровск" принято решение в кратчайшие сроки построить цеха по первичной переработке кильки в рыбном порту. Предполагаемая мощность производства составит 100 тонн шоковой заморозки в сутки и 1500 тонн хранения замороженной продукции. Объем инвестиций — около 150 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест — более 100", — отмечено в сообщении.

Как сообщается, планируется строительство рыбоперерабатывающего завода и причальных сооружений на 15 судов в Каякентском районе, инициатором которого выступает ООО "Дагрыбпром". "Предполагаемая мощность завода – 20-30 миллионов условных банок консервированной продукции в год, а также замороженная, копченная и другая продукция. Общий объем инвестиций составит около 1,2 миллиарда рублей, количество рабочих мест – 500", — сообщает правительство.

Также планируется совместный инвестиционный проект группы компаний "Балтийский берег" и ООО "Норд-Флот", который направлен на добычу кильки, а также ее первичную и глубокую переработку. "Проект будет реализовываться в 2 этапа, предполагаемая мощность – 30 тысяч тонн переработанной продукции в год, общий объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей, количество рабочих мест – около тысячи", — говорится в сообщении.