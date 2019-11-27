ВОРОНЕЖ, 27 ноя /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Центрального округа в Калуге рассмотрит кассационную жалобу липецкой кондитерской фабрики Roshen на взыскание 361,5 миллиона рублей налогов.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже 5 июля оставил без удовлетворения жалобу липецкой фабрики Roshen на решение арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике более 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год. Адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы "Рошен", заявил РИА Новости, что будет подавать кассационную жалобу на решение липецкого арбитража и апелляционное постановление.

Кассационная жалоба была зарегистрирована 1 октября и на следующий день принята к производству. Рассмотрение жалобы должно было состояться 14 ноября, однако было отложено.

"Суд определил отложить судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы акционерного общества "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"… на 12 часов 00 минут 27 ноября", — говорится в документах суда.

В заявлении, с которым она обратилась в липецкий арбитраж, фабрика просила признать недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС и штраф в 49,4 миллиона рублей.

Суд первой инстанции, рассматривавший дело почти 3,5 года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, 18 марта полностью отклонил претензии фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".

По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок.

В апреле 2017 года фабрика по решению корпорации Roshen была остановлена по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год.