МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Министры сельского хозяйства РФ и Белоруссии Дмитрий Патрушев и Анатолий Хотько провели встречу, на которой обсудили совместную работу по снятию разногласий в "дорожной карте" по формированию общей аграрной политики, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили текущий статус работы по согласованию "дорожных карт" Союзного государства. В настоящий момент аграрные ведомства двух стран ведут совместную работу по снятию разногласий в "дорожной карте" по формированию единой аграрной политики, министерства согласовали основную часть проблемных вопросов", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы министерств обсудили разработку прогнозных балансов продукции АПК на 2020 год. Торговые балансы остаются основным механизмом регулирования аграрного рынка Союзного государства, в связи с чем участники встречи отметили необходимость их согласования в ближайшее время.