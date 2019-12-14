ВЛАДИВОСТОК, 14 дек /ПРАЙМ/. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.

"В какой-то степени (браконьерство — ред.) было связано с тем, что корейцы квот не получили. Как нам объяснили корейцы в руководстве минрыбхоза, когда имеют квоты законные, рыбаки не допускают нелегалов ловить рыбу там, где работают минрыбхозовские суда, а там абсолютная вольница пошла… Мы с корейцами говорим жестко: пока не наведете порядок со своим браконьерством, ни о каких квотах не может быть речи. Мы должны создать с вами серьезную двустороннюю структуру, которая будет выявлять каждый случай браконьерства и делать все, чтобы этого не повторилось", — отметил Мацегора в эфире радио "Владивосток".

Он отметил, что это поможет уменьшить масштабы браконьерства, этим будут заниматься и по линии МИД.

"Их начали перехватывать на границе экономической зоны", — сказал посол.

Ранее сообщалось о многочисленных задержаниях северокорейских судов в Приморье за браконьерство. Так, одно из ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России — в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.