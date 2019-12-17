САРАТОВ, 17 дек /ПРАЙМ/. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, планирует вложить около 6 миллиардов рублей в развитие масложировых активов в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Русагро" и правительство области во вторник в Саратове подписали соглашение о намерениях в реализации комплексного инвестиционного проекта, направленного на расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского и Балаковского маслоэкстракционных заводов, Саратовского жирового комбината, которые являются обособленными подразделениями ЗАО "Самараагропромпереработка".

"Инвестпроект предусматривает инвестиции в производственные активы порядка 6 миллиардов рублей… Данный инвестпроект позволит создать более 350 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4-5 миллиардов рублей планируется направить на строительство в Аткарске новых заводов по производству высокотехнологичных фритюрных смесей на 60 тысяч тонн, по производству майонеза на 80 тысяч тонн, а также на увеличение мощностей рафинации со 120 до 240 тысяч тонн в год, расширение мощностей по приемке и хранению семян подсолнечника с 45 до 115 тысяч тонн, переработке — до 1740 тонн в сутки. В обособленные подразделения "Балаково" и "Саратов" запланировали инвестировать более 1 миллиарда рублей.

"Это наш первый проект на территории Саратовской области. Мы планируем построить крупнейший в мире завод по производству соусов. Мы увеличим мощности аткарского и балаковского заводов, создадим все условия, чтобы выращиваемая в регионе продукция здесь и перерабатывалась", — заявил основной владелец холдинга "Русагро" Вадим Мошкович.

"Соглашение с "Русагро" отвечает долгосрочным экономическим интересам области, способствует повышению ее инвестиционной привлекательности. В целом реализация проекта дает серьезный задел для закрепления нашего региона на мировых рынках готовой сельхозпродукции", — цитирует слова губернатора Валерия Радаева, как и слова Мошковича, пресс-служба.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье бывшего сенатора Вадима Мошковича. В начале октября 2018 года "Русагро" сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом "Солнечные продукты", который является одним из ведущих российских производителей масла. В конце ноября прошлого года "Русагро" сообщила о приобретении прав требований к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 миллиарда рублей.

Среди активов, которые входят в "Солнечные продукты", масложировой комбинат в Саратове, маслоэкстракционные заводы в Аткарске и Балаково, а также элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тысяч тонн и сельхозземли в Саратовской области.