МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин всегда внимательно относится к изучению разных вопросов, не стало исключением и виноделие, рассказал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Титов с 2006 по 2012 год занимался развитием бренда "Абрау-Дюрсо" и популяризацией шампанского российского производства. Он вспомнил о визитах президента на производство.

"Владимир Владимирович у нас на производстве в Абрау-Дюрсо был дважды – в 2004 и 2013 годах. Во время экскурсии посетителям там дают карманные книжечки-словарики, в которых даются определения основным терминам в сфере виноделия. Ассамбляж – смешивание вин из различных сортов винограда. Ремюаж – когда бутылки с готовым вином устанавливают горлышком вниз в специальные станки — пюпитры. Дегоржаж – извлечение дрожжевого осадка из бутылки на финальной стадии. И прочие красивые французские слова. Такая книжечка досталась и ему", — сказал он.

"Спустя некоторое время мы встретились на одном из рабочих совещаний. Он подошел ко мне, достал из кармана эту книжечку и сказал: "Вот, изучаю!" Конечно, это говорит о том, что он очень внимательно подходит к изучению вопросов", — считает Титов.