МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий лиц, осуществляющих товарное рыбоводство, правом получать в аренду без торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Документ направлен на совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области товарного рыбоводства. В частности, предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для аквакультуры (товарного рыбоводства).

При этом срок договоров аренды таких земельных участков ограничивается сроком действия соответствующих договоров пользования рыбоводными участками. Аналогичный подход предусмотрен действующим земельным законодательством в отношении предоставления земельных участков лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биоресурсов и использующим рыболовные участки.

Помимо этого, закон предоставляет возможность использования для аквакультуры земель сельхозназначения, занятых водными объектами, расположенными в границах земельного участка, для осуществления прудовой аквакультуры, а также для осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком.

Данные изменения обосновываются тем, что рыбоводному хозяйству необходимо возводить временные сооружения, предназначенные для осуществления товарного рыбоводства. В начале своей деятельности рыбоводное хозяйство также сталкивается с необходимостью расчистки соответствующей территории, приобретения техники для обеспечения строительства рыбоводной инфраструктуры, временного хранения стройматериалов, отдельных блоков конструкций рыбоводной инфраструктуры и иных целей.