ИРКУТСК, 30 янв /ПРАЙМ/. Жители Иркутской области, потерявшие урожай на приусадебных участках из-за подъема грунтовых вод после летнего паводка, получат компенсацию 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о выплате компенсаций жителям региона, потерявшим урожай в результате подъема грунтовых вод.

"Жители районов Иркутской области, у которых из-за подъема грунтовых вод погиб урожай, получат компенсации из регионального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Социальная выплата предоставляется пострадавшим в Тулунском, Зиминском, Куйтунском и Нижнеудинском районах, городах Тулун и Зима", — говорится в сообщении.

Компенсация положена гражданам, которые ранее не получали иных выплат в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся летом 2019 года. Органам местного самоуправления поручено сформировать реестры получателей на основании представленных гражданами документов.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.