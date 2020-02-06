МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Производство сахара в России из свеклы урожая 2019 года с учетом переработки мелассы и свекловичного сиропа может достичь рекордных 7,7 миллиона тонн, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

"По состоянию на 3 февраля текущего года произведено 7,45 миллиона тонн сахара из свеклы урожая 2019 года. … По оценке Союзроссахара, с учетом имеющихся остатков свеклы в полевых и призаводских кагатах еще может быть произведено около 50 тысяч тонн сахара из свеклы, а также около 200 тысяч тонн сахара при дальнейшей переработке мелассы и свекловичного сиропа", — говорится в сообщении союза.

Организация отмечает, что текущий уровень производства уже на 0,89 миллиона тонн (на 14%) больше максимально достигнутых значений производства свекловичного сахара в сезоне 2017-18 годов — 6,56 миллиона тонн. В настоящее время сахарную свеклу продолжают перерабатывать 19 сахарных заводов.

Производство сахара в России в последние годы превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к формированию существенных товарных запасов. Это в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар: по сравнению с концом 2018 года оптовые цены сократились вдвое и сейчас находятся на многолетних минимумах.