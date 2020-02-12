ВЛАДИВОСТОК, 12 фев /ПРАЙМ/. Власти Приморья, где из-за сокращения поставок овощей из КНР из-за коронавируса отмечается дефицит этих товаров, прорабатывают вопрос о завозе недорогого "борщевого набора" из Сибири, сообщает правительство региона.

Ранее стало известно, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей. На прошлой неделе в ряд магазинов поступили недорогие овощи, но во вторник власти Приморья сообщили, что поставки из Китая вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом.

"Чтобы предотвратить дефицит овощей на рынке Приморья, краевое Госпродагентство в настоящее время прорабатывает вопрос поставки недорогих овощей "борщевого набора" из Сибири", — говорится в сообщении.

По данным властей, к социально значимым овощам относятся картофель, морковь, лук и капуста белокочанная. Если в течение 30 дней в регионе рост цен на них превышает 30%, правительство РФ устанавливает предельную розничную цену.

В Минпромторге Приморья работает "горячая линия", куда сообщают о фактах завышения цен на овощи. Предпринимателей, которые устанавливают необоснованные торговые надбавки, проверит УФАС.

"На сегодняшний день от жителей края на "горячую линию" поступило 96 звонков. Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего даны поручения о проведении соответствующего мониторинга… В случае, если размер торговой надбавки превышен, будет направлено обращение в УФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольного законодательства", — сообщают власти.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1016 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.