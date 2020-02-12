МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Рудник в Мурманской области, где ранее в среду произошло возгорание, в ближайшее время возобновит работу, пострадавших при пожаре нет, сообщил РИА Новости представитель АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро").

"Произошло возгорание, которое было локализовано. Оперативно все работники были эвакуированы, пострадавших нет. Проведено проветривание. В ближайшее время рудник возобновляет работу, на производственной программе никак не сказалось", — сказал собеседник агентства.

Вечером в среду источник в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты Кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человека из-за пожара, искали одного горнорабочего, позже он был найден живым.