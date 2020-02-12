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МОСКВА/МУРМАНСК, 12 фев /ПРАЙМ/. Рудник в Мурманской области, где в среду произошло возгорание, в ближайшее время возобновит работу, пострадавших при пожаре нет, сообщил РИА Новости представитель АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро").

Вечером в среду источник в экстренных службах региона сказал агентству, что из шахты Кировского рудника АО "Апатит" эвакуировали 383 человека из-за пожара, искали одного горнорабочего, позже он был найден живым, пожар потушен.

"Произошло возгорание, которое было локализовано. Оперативно все работники были эвакуированы, пострадавших нет. Проведено проветривание. В ближайшее время рудник возобновляет работу, на производственной программе никак не сказалось", — сказал собеседник агентства.

Как отметили РИА Новости в пресс-службе кировского филиала АО "Апатит", возгорание произошло в 17.15 мск на горизонте +250 м Кировского рудника. "Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Создана специальная комиссия, которую возглавил главный инженер КФ АО "Апатит". Пожар потушен. Весь персонал, находившийся в подземных выработках, эвакуирован. Их здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.