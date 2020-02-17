МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Наибольшее число краж на объектах сферы обслуживания фиксируется в торговом бизнесе, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе данных более 500 тысяч происшествий, по которым потребовалось вмешательство групп быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году. Это позволило определить сегменты, в которых бизнесмены чаще всего сталкиваются с рисками криминального характера.

"Причиной 37% выездов ГБР на торговые объекты стали кражи или их попытки. Две трети из них пришлось на магазины, входящие в крупные сети розничной торговли. В 15% случаев задержания воров производились в других типах продуктовых магазинов", — говорится в отчете.

Там добавляется, что около 40% задержаний происходит в розничных сетевых магазинах. На долю несетевых продуктовых магазинов и алкомаркетов, а также объектов сферы общественного питания — кафе, баров и ресторанов — приходится по 11% случаев. В группе риска также находятся отели и отделения банков — 4% и 3% инцидентов соответственно", — говорится в документе.

Отдельные кражи происходили в кассово-инкассаторских центрах и ресторанах.

Кроме того, Delta подсчитала, что нарушение общественного порядка находится на втором месте по количеству выездов с задержаниями — 13% всех происшествий. Обычно от этого страдают заведения общественного питания — кафе, бары, рестораны (35%), продуктовые магазины (31%), хостелы и мини-отели (23% случаев).