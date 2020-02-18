САРАТОВ, 18 фев /ПРАЙМ/. Группа компаний "Дамате", крупный российский агрохолдинг, приступила к строительству комплекса по выращиванию индейки в Пачелмском районе Пензенской области с объемом инвестиций более 2,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Площадки по производству индейки работают в пяти районах Пензенской области, а теперь мы пришли в Пачелму. В конце июня будет готова площадка подращивания, а в августе весь комплекс будет введен в оборот", — приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Пензамолинвест" (входит в "Дамате") Римантаса Мацкевичюса.

Уточняется, что полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, в рамках проекта планируют создать 50 новых рабочих мест.

"Блок, для строительства которого выделено в аренду около 1,3 тысячи гектаров, включает площадку подращивания индейки на восемь корпусов и две откормочные площадки на восемь и 16 корпусов с размещением 33 тысяч голов птицы. Бюджет проекта — более 2,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

ГК "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" — крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.