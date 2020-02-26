МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Средний чек покупки набора народных средств против гриппа, куда входят чеснок, мед и имбирь, за год вырос на 6%, до 269 рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сравнили агрегированную обезличенную информацию о продажах по всей стране, поступающую с более чем 900 тысяч онлайн-касс, за февраль 2020 года и аналогичный период прошлого года.

"Общий средний чек покупки набора за один поход в магазин составил 269 рублей, что почти на 6% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок такого набора россиянами вырос в феврале, по сравнению с прошлогодним периодом, на 19%", — подсчитали в компании.

Статистика по отдельным компонентам набора для борьбы с гриппом выглядит следующим образом. Объем продаж имбиря в денежном выражении вырос на 5%, средний чек покупки составил – 51 рубль, что на 1% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж чеснока увеличился на 25%, средний чек покупки вырос на 13%, до 53 рублей. Объем продаж меда обогнал прошлогодние показатели на 18%, средний чек вырос на 5%, до 165 рублей.