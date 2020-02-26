ХАБАРОВСК, 26 фев /ПРАЙМ/. Более 1,6 тысячи садоводов и огородников в Еврейской автономной области получат по 10 тысяч рублей компенсации за утраченный во время наводнения 2019 года урожай, выплаты начинаются в четверг, сообщает правительство региона.

"Компенсации за утраченный урожай получат 1678 жителей ЕАО. Выплаты садоводам и огородникам, попавшим в зону подтопления, начнут поступать с 27 февраля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна принято решение выплатить компенсацию за утраченный урожай из средств бюджета автономной области.

"По 10 тысяч рублей получат владельцы садовых и огородных участков, которые попали в зону подтопления в 2019 году. Сумма выплат составит 16 миллионов 780 тысяч рублей.

Всего в ЕАО подали заявления владельцы 4599 участков, попавших в зону подтопления. Жителям ЕАО принадлежат 1678 из них. Остальные дачи принадлежат жителям Хабаровского края, которые получают выплаты в своем регионе.

Сообщается также, что в регионе завершается процесс по выплатам компенсаций сельхозпроизводителям и владельцам личных подсобных хозяйств. Из федерального бюджета на эти цели выделили 434 миллиона рублей. Выплачено 408 миллионов рублей. Часть средств не израсходована из-за того, что некоторые хозяйства не смогли предоставить необходимые документы на землю. Свои права они подтверждают через суд.

Ранее сообщалось, что летом и осенью прошлого года в зону наводнения в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта, более 56 тысяч гектаров сельхозугодий. Со 2 августа в ЕАО был введен режим ЧС.