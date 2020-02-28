ВЛАДИВОСТОК, 28 фев /ПРАЙМ/. Дальневосточные производители и продавцы красной икры сообщили РИА Новости, что не прогнозируют подорожания деликатеса на Масленицу, сейчас его продают по цене ниже, чем перед Новым годом.

В этом году масленичная неделя продлится до 1 марта.

Как рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью сахалинского производителя икры "Гидрострой" Людмила Шапка, ажиотажного спроса на икру на Масленицу в компании не отмечают и роста цен не ждут.

"Цены на красную икру даже при повышенном спросе на деликатес не растут. Более того, наши компании, как правило, поддерживают стабильные цены на икру. Бывает и так: если в начале путины ее стоимость повыше, то при больших объемах производства мы ее даже снижаем", — сказала собеседница.

По ее информации, цена одного килограмм икры стабильно держится на отметке 3,5 тысячи рублей.

Участники отрасли на Камчатке подорожания икры на Масленицу тоже не прогнозируют. По словам продавцов одного из крупнейших рыбных магазинов региона "Океан", цена сохраняется на уровне 2019 года и даже немного снижается.

"В настоящее время цена в наших магазинах немного ниже, чем перед Новым годом. Ведь мы продаём продукцию прошлого сезона, а новая поступит на прилавки не раньше лета, когда на полуострове официально откроется лососёвая путина", — сказал РИА Новости представитель магазина.

Перед Новым годом икра горбуши стоила 2,9 тысячи рублей за килограмм, сейчас цены сохраняются на этом же уровне, а икра кеты немного подешевела: в декабре за килограмм покупатели платили 3,2 тысячи рублей, сейчас — 3,1 тысячи.

На крупных розничных рынках Петропавловска-Камчатского роста цен на икру в ближайшее время тоже не ждут, хотя стоимость деликатеса там немного выше, чем у поставщиков.

Во Владивостоке продавцы икры также отмечают, что перед Масленицей поставщики цены не повышали.

"Цена осталась прежней, из-за Масленицы не повышалась. Сейчас икру можно купить от 2850 рублей за килограмм", — сказал РИА Новости менеджер компании Fishstore.

Представитель компании Seafood Vl также подтвердил РИА Новости, что цена на деликатес из-за Масленицы не изменилась. "Цена не поднялась из-за масленичной недели, но ранее немного — рублей на 200 (за килограмм) — поднялась из-за того, что икры в этом году уже мало, сейчас у многих поставщиков ее нет", — сказал собеседник.

В 2019 году рыбаки Камчатки поймали 378 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Для сравнения, лососевая путина 2018 года в регионе, ставшая рекордной, принесла почти 500 тысяч тонн, причем более 400 тысяч тонн — это горбуша.