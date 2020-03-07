ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар /ПРАЙМ/. Правительство Ярославской области в соцсетях призвало жителей региона поддержать пострадавшую от пожара в субботу шоколадную фабрику и дарить на 8 марта ее продукцию.

Склад с готовой продукцией шоколадной фабрики, расположенной в селе Варегово в Ярославской области, сгорел в субботу. По данным правительства региона, пострадала фабрика "Собрание".

"Спасатели смогли предотвратить распространение огня, но ущерб все равно есть. Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 марта многие будут радовать представительниц прекрасного пола сладостями! Давайте купим в подарок шоколад или конфеты…, которые производит фабрика. Шоколад очень вкусный и качественный!" — говорится в аккаунтах правительства региона в соцсетях.

Власти призвали присоединиться к флешмобу.