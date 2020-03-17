МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Часть московских ресторанов с 18 марта приостановят работу и перейдут на формат доставки из-за нового коронавируса, следует из письма Федерации рестораторов и отельеров на имя премьер-министра Михаила Мишустина, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды", — говорится в документе.

Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%, ситуация становится критической, отмечается в письме.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, члены объединения высказывались о том, что будут закрываться с 18 марта, кто-то сделает это позже.

"Закрытий будет очень много. Ситуация меняется каждый день, она каждый день ухудшается, и цифр мы пока не понимаем. Кто-то будет держаться и работать до конца, пока их бизнес вообще не остановится", — сказал он РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек в 159 странах, более 7 тысяч скончались. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять из них заразились уже в стране, пять человек выздоровели и выписаны.