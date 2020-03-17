МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Россияне на фоне новостей о распространении коронавируса увеличили покупки замороженных продуктов, риса и гречки, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Nielsen провела ритейл-аудит в крупнейших розничных сетях по России за первую неделю марта (со 2 по 8 марта). Компания указывает, что в это время появились первые сообщения о росте спроса на продукты питания и средств личной гигиены в магазинах и интернет-канале продаж.

"Потребители (за первую неделю марта — ред.) действительно приобрели больше товаров с длительным сроком хранения, например, круп, замороженной продукции, макаронных изделий, влажных салфеток. Их продажи в натуральном выражении за эту неделю выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 27,8%, 40,9%, 18,8%, 21,4% соответственно", — говорится в исследовании.

В частности, продажи риса в российских магазинах со 2 по 8 марта повысились в годовом выражении на 33,9%, гречки — на 29,6%, пельменей — на 28,4%. Продажи макаронных изделий увеличились на 18,8%, а вот мыла — всего на 5,5%. Директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев отметил, что еще в феврале повышенный спрос на товары повседневного спроса не наблюдался.

"По мере развития ситуации вокруг распространения коронавируса нетипичная модель поведения покупателей проявилась в полной мере. На первой неделе марта рост продаж произошел во многих продуктовых категориях. Часть этого прироста, вероятно, обусловлена ажиотажем вокруг COVID-19, другая — произошедшим на той же неделе ослаблением рубля, однако не стоит забывать и об общих тенденциях на рынке FMCG — индивидуальных для каждой категории", — сказал Локтев, слова которого приводятся в сообщении.

Рост спроса наблюдался и в интернет-магазинах. "За первую неделю марта продажи макаронных изделий по сравнению с таким же периодом годом ранее выросли на 209,2%, каш и сухих завтраков — на 125%, супов быстрого приготовления — на 150,1%, чая — на 102,1%, средств для чистки дома — на 126,3%, туалетной бумаги — на 125%, что опережает средние темпы роста рынка интернет-торговли продуктами питания в целом (50% год к году в среднем)", — указывает Nielsen.