МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Половина российских потребителей озабочена распространением коронавируса, и 5% уже закупали продукты, чтобы быть готовыми к проявлениям заболевания, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Онлайн-опрос Nielsen проводился на 10-й неделе года (со 2 по 8 марта) среди российских потребителей. В ходе исследования было опрошено 1 078 человек.

"Более половины (53%) респондентов признались, что "скорее озабочены" или "очень озабочены" распространением коронавируса. Пятая часть опрошенных (22%) сказали, что отменили путешествия за границу, столько же (22%) ограничили пользование общественным транспортом, а почти треть (32%) отказались от посещения общественных мероприятий", — говорится в сообщении по итогам опроса.

Директор по аналитике и консалтингу "Nielsen Россия" Марина Волкова отметила, что ритейлерам и производителям товаров повседневного спроса сейчас как никогда ранее важно позаботиться о качественной логистике, а также уделить внимание коммуникации с потребителями.

"Кроме того, от этой ситуации могут выиграть локальные производители, так как продукция российского производства, по мнению покупателей, может оказаться безопаснее импортной", — добавила Волкова, слова которой приводятся в сообщении.