МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Запасаться продуктами на случай карантина еще неделю назад начали 5% российских покупателей, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Онлайн-опрос Nielsen проводился на 10-й неделе года (со 2 по 8 марта) среди российских потребителей. В ходе исследования было опрошено 1 078 человек.

Компания указывает, что на момент проведения опроса 5% российских потребителей уже закупали какие-либо продукты, чтобы подготовиться к возможному карантину, 7% покупали медикаменты, 18% — дезинфицирующие средства и средства для личной гигиены.

"Среди тех, кто закупал продукты, наиболее популярными товарами стали крупы (87%), консервы (79%), макароны (75%) и кофе и чай (62%). Что касается средств гигиены, больше всего респондентов приобретали медицинские маски (76%), влажные салфетки с дезинфицирующим эффектом (67%), а также антисептические гели для рук (65%)", — добавляется в исследовании.