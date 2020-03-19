МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обсуждает с российскими властями меры поддержки, которые могут быть оказаны торговле в случае необходимости; компания рассчитывает, что правительство окажет поддержку стратегически важным ритейлерам, сообщили топ-менеджеры X5.

"Мы получаем полную поддержку от федерального и московского правительств. Они заверили нас, что вся необходимая помощь, включая финансовую, будет предоставлена продовольственному ритейлу, если какие-либо сложности в обеспечении поставок товаров появятся в будущем", — сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в ходе телефонной конференции.

Один из аналитиков, участвовавших в конференции, уточнил, в чем может выражаться финансовая поддержка. "Относительно вашего вопроса, какие виды поддержки может оказать федеральное правительство — мы по-прежнему находимся в процессе переговоров. Мы обсуждаем возможные сферы, но сейчас это только обсуждения", — ответил главный исполнительный директор.

Финансовый директор ритейлера Светлана Демяшкевич в свою очередь указала, что во время кризиса 2014-2015 годов правительство предоставляло поддержку сельскохозяйственным производителям, что, в частности, позволило реализовать замещение импорта товаров российским продовольствием.

"Мы можем ожидать, что некая аналогичная поддержка может быть оказана стратегически важным на данный момент ритейлерам. Но — посмотрим. Конечно, еще рано говорить, потому что мы только начали эти обсуждения на этой неделе", — добавила Демяшкевич.

Правительство и ЦБ РФ во вторник сообщили о мерах против экономического влияния коронавируса и волатильности на рынках. В части обеспечения стабильной работы торговой отрасли, правительство заявило, что при необходимости будет готово реализовать дополнительные меры поддержки для обеспечения достаточных запасов социально значимых товаров, в том числе — предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств.