МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Москвичи без проблем смогут купить продукты и товары первой необходимости на выходных и следующей неделе, которая объявлена нерабочей — крупнейшие российские ритейлеры будут работать в своем обычном режиме.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому с 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Меры не коснутся аптек, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров) еще в среду, после обращения президента к россиянам, сообщила, что торговые сети на следующей неделе продолжат работу. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) также сообщала, что российские аптеки будут работать на следующей неделе.

Позже и отдельные ритейлеры, включая X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Лента", "Ашан" и "Вкусвилл", подтвердили, что их магазины будут работать в штатном режиме. Свою работу продолжат и интернет-магазин "Утконос", сервисы доставки продуктов, а также, например, "Детский мир". Москвичи не лишатся и возможности заказать товары по интернету — касается это не только продуктов и готовых блюд, но и, например, электроники, мебели или одежды.

Магазины, специализирующиеся на алкогольной продукции, продолжат работать на следующей неделе, так же, как и продуктовые магазины, так как в них есть и продуктовая линейка. Все рынки Москвы, кроме продовольственных, закрыты.

Зоомагазины останутся доступны для покупателей в нерабочую неделю. Если животным понадобятся лекарства, то их можно будет купить в ветеринарных клиниках или аптеках, которые продолжат работу. Салоны связи в Москве в нерабочую неделю также будут работать.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Согласно документу, ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, организующие питание для работников предприятий.

С 25 марта в столице приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров, а также запрещено курение кальянов в ресторанах.

Власти полностью запретили проведение в городе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Указ мэра Москвы коснулся и ряда парков столицы. Согласно указу, с 28 марта по 5 апреля для посетителей закрываются: ВДНХ, Парк Горького, Зарядье, усадьбы Царицыно и Коломенское, парк Сокольники. Однако ряд парков приняли решение о досрочном закрытии, не дожидаясь вступления в силу указа. Так, парк Зарядье закрылся еще 25 марта, а с 26 марта приостановили работу: Сокольники, Царицыно, "Москвариум" на территории ВДНХ, а также Московский музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино" и Парк Горького. ВДНХ закрывается в период, прописанный в указе. Парк развлечений "Остров мечты" принял решение о закрытии с 17 марта по 10 апреля, когда начали действовать ограничительные меры по количеству людей на мероприятиях.

УСЛУГИ

Временно прекращено предоставление услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских, спа-салонов, соляриев, массажных салоны). Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны.

Все органы власти и госучреждения Москвы переходят в режим предварительной записи, в очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.

ПОДМОСКОВЬЕ

Деятельность ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений на период повышенной готовности из-за угрозы COVID-19 приостановили в Подмосковье. Под запрет попали детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, а также проведение массовых мероприятий в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах.

Кроме того, запрет вводится на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

Также с 28 марта по 5 апреля в Подмосковье приостанавливают работу салоны красоты, спа-салоны, массажные салонов, солярии, сауны и иные заведения, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

В указанный период приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.