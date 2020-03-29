МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Продовольственные магазины компании X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), а также сервисы доставки будут работать на фоне введения режима самоизоляции в Москве, сообщил РИА Новости представитель X5.

"Продовольственные магазины и сервисы доставки будут работать. Сейчас мы уточняем все детали по правилам организации работы и логистики у правительства Москвы", — сказал представитель ритейлера.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста. Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Выходить можно для поездки на работу, которая не приостановлена в соответствии с указом, а также для осуществления деятельности, связанной с передвижением по Москве, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не запрещена указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом. Также разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.