МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

"Экспертно-аналитический центр федерального проекта "Трезвая Россия" зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом предыдущего года. Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина", — говорится в обращении на имя Мишустина.

При мониторинге эксперты "Трезвой России", как указано в обращении, также выявили проведение различных скидочных акций в крупных продуктовых сетях и алкомаркетах.

"В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, "наливайки" в жилых домах на время карантина. Нельзя допустить, чтобы один смертельно опасный вирус стал причиной стимулирования таких негативных явлений, как алкоголизм", — указано в обращении.