ВЛАДИВОСТОК, 31 мар /ПРАЙМ/. Сахалинские власти проводят проверку в совхозе "Корсаковский", где обнаружено незаконное захоронение коров и частей их туш, руководитель предприятия будет наказан.

Местное ИА Sakh.com опубликовало видео очевидца с места захоронения. На нем видна большая груда останков животных. Автор кадров отмечает, что импровизированный могильник создан у реки Комиссаровка.

"На предприятии ("Корсаковский" – ред.) выявлено нарушение правил утилизации биологических отходов. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал от профильных ведомств принять жесткое управленческое решение в отношении руководителя совхоза, допустившего несоблюдение норм ветеринарного законодательства", — говорится в сообщении правительства Сахалина.

Региональное министерство имущественных и земельных отношений направило ревизионную комиссию в село Чапаево, где на территории совхоза было обнаружено место незаконного складирования биоотходов. Там работают специалисты агентства ветеринарии и племенного животноводства области.

"По данным специалистов, биологические отходы не представляют опасности. Тем не менее, сейчас под контролем ветеринарной службы проводятся мероприятия по их уничтожению. После этого проведут дополнительную очистку территории совхоза. В отношении данного факта, а также действий ответственных лиц проводится расследование", — сообщают власти.