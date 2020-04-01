МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что когда есть хлеб, тогда есть и внутренняя уверенность, помогающая преодолеть все временные сложности в мире.

"Когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же, как практически и все другие страны мира", — приводятся слова президента на сайте Кремля.