МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Сеть "Вкусвилл" на фоне мер из-за коронавируса тестирует новый формат магазинов — киоски, которые работают для самостоятельного вывоза заказов, следует из сообщения, которое получил корреспондент РИА Новости, и комментариев пресс-службы ритейлера.

"Вкусвилл" по адресу… работает в формате киоска. Вы можете составить список покупок дома или при входе в магазин. Продавец бережно и оперативно соберет заказ. Благодарим вас за понимание", — говорится в сообщении компании.

Корреспондент РИА Новости протестировал новый формат. Сообщение о готовности товаров пришло спустя полчаса после заказа в приложении, сотрудник московского магазина при этом позвонил, предупредив об отсутствии одного из продуктов. Внешне в магазине ничего не изменилось, покупателей днем в воскресенье почти не было — лишь один человек, который ждал выдачи своего заказа.

Работники магазина подвозят тележки с заранее сформированными заказами к кассе, где их можно оплатить. Сотрудники "Вкусвилла" подтвердили, что изменение механизма покупок связано с мерами из-за коронавируса — для минимизации контактов. Они затруднились ответить, когда магазин вернется к обычному режиму работы, и вернется ли вообще.

В пресс-службе "Вкусвилла" сообщили РИА Новости, что пока это пилотный проект. "Мы сейчас активно ищем максимально безопасные форматы магазинов в текущей ситуации. Считаем, что такой формат киоска безопаснее для покупателей и сотрудников", — рассказали в компании.

"Для пилота планируем перевести несколько десятков магазинов в разных частях Москвы, области и Санкт-Петербурга. Далее будем принимать решение о масштабировании, в зависимости от отзывов наших покупателей", — добавили во "Вкусвилле".

Отвечая на вопрос, когда магазины возвратятся к прежнему режиму работы, в компании сообщили: "Сложно сказать, будем принимать решение по ситуации". В пресс-службе указали, что уже большая часть покупателей привыкла к услуге "Закажи и забери" (предварительное оформление заказа дома в приложении сети магазинов).

"Эта услуга позволяет сделать заказ заранее и быстро забрать его в магазине за пару минут. При покупках по этой услуге действует и вся наша система лояльности. И нет никаких дополнительных доплат. Она же работает и в магазинах нового формата", — сказали в ритейлере.