МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Сейчас в России есть около 17 миллионов гектаров невостребованных земельных долей, такая бесхозяйственность становится серьезным препятствием для наращивания производства в аграрном секторе, она недопустима, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер в режиме видеоконференции провёл встречу с руководством фракции КПРФ в Госдуме; по предложению парламентариев обсуждались вопросы поддержки агропромышленного комплекса. Стенограмма беседы опубликована на сайте кабмина. В ходе дискуссии речь зашла, в том числе, о подготовке программы вовлечения в сельхозоборот заброшенных земель и повышении плодородности почвы.

"Говоря о поручении такой программы, его давал президент по итогам госсовета. Работа над этой госпрограммой продолжается; речь идет об очень важном документе, и в нем, конечно, необходимо предусмотреть решения по целому комплексу вопросов", — сказал Мишустин.

В первую очередь, это возврат в оборот неиспользованных земель, продолжил он. Премьер отметил, что, по оценкам Минсельхоза, необходимо дополнительно вовлечь в оборот около 12 миллионов гектаров.

"Одновременно до сих пор существуют миллионы невостребованных земельных долей. Мы с этим еще очень давно боролись. По предварительным оценкам, это около 17 миллионов гектар. Такая бесхозяйственность недопустима. Она и становится серьезным препятствием для наращивания производства в аграрном секторе. Этот вопрос мы тоже должны решить в ближайшее время. Я абсолютно поддерживаю то, что сказали уважаемые коллеги, будем над этим работать совместно", — заверил глава кабмина.

Наряду с этим необходимо будет проводить работы по мелиорации, чтобы земли сельхозназначения сохранили свои качественные характеристики и обеспечивали хорошие урожаи, добавил он.

"Такие работы без поддержки государства для наших аграриев будут непосильны. Эти мероприятия должны выполняться на системной основе и найти отражение в госпрограмме. Но предстоит также решить целый комплекс проблем", — уточнил Мишустин.

Премьер отметил, что не понаслышке знает об этой земельной проблеме — в прошлом он руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости; там же работала и профильный по вопросам АПК вице-премьер Виктория Абрамченко, напомнил Мишустин. Он заверил, что в кабмине понимают, насколько остро стоит эта проблема, и сейчас активно обсуждают, как упорядочить эту работу.

По его словам, это касается категорий земель видов разрешенного использования. "Все это нужно системно проработать. Я думаю, что именно так взаимно с вами мы выработаем подходы", — добавил Мишустин, обращаясь к парламентариям.

Он также отдельно остановился на процессе подготовки постановления, которое определяет условия размера субсидии производителям сельхозтехники. По его словам, в прошлом году такие субсидии были предоставлены 65 предприятиям, а в 2020 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрели 13 миллиардов рублей.

"Конечно, документ неоднократно дорабатывали, обновляли с учетом требования момента. Сейчас он практически готов, и до конца апреля мы его опубликуем. В проекте постановления предусмотрено, что куратором этого процесса станет Минпромторг. Также документ определяет еще и условия получения скидки для покупателей из Сибири, Дальнего Востока, Крыма и Калининградской области. Им нужно будет подтвердить свои затраты на транспортировку, чтобы получить скидку в 15%", — проинформировал Мишустин.